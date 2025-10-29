王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」
王子邱勝翊以《模范棒棒堂》出道，十多年來累積大量死忠粉絲，2021年他參加節目《全明星運動會》，並獲選成為紅隊隊長，當時的隊經理，正是粿粿。
「棒棒堂」六人去年才重啟合體活動，有節目、演唱會規劃，然而五月威廉爆出閃兵役，十月小杰也被抓到閃兵役，如今王子涉及與粿粿、范姜彥豐夫妻的感情風波，棒棒堂接續計畫恐遙遙無期。
粿粿今年四月隨著王子、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，前往美國旅遊，范姜彥豐在影片中指控，粿粿在這趟美國行後，態度就出現轉變。同團的友人王品澔，稍早透過經紀公司回應：「完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」
王子發文
不好意思佔用大家時間
但關於今日各界的關心
想和大家說明並致歉
對當事人造成困擾
也讓許多人失望
向當事人
以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意
我不是破壞家庭關係的人
這也不是一段長久隱瞞的情感
更不存在任何不當企圖或預謀
在得知女方協議離婚的過程中
從一個單純傾聽者漸漸過度關心
超過了朋友間 應有的界線
雖出於心疼與關心
但不是應有的表達方式
錯誤就是錯誤 沒有藉口
未來我會更謹慎
反省並改進自己
很抱歉讓支持我的朋友擔心失望
再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友
致上我最誠懇的歉意
對不起
