王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯

王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。

粿粿與藝人好友們歡慶聖誕節，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。（圖／翻攝自粿粿IG）

根據粿粿IG發文顯示，該篇貼文在2022年12月26日發布，只見當年粿粿與范姜彥豐、一群藝人好友們聖誕節聚會，王子也在其中。有眼尖網友發現，王子手上竟然剛好拿著綠色帽子站在范姜彥豐後面合影。雖然是巧合，但仍舊引發網友熱議留言：「預言成功」、「來朝聖」、「2022啊哇賽」、「好扯，王子已經準備好綠帽了」。

網友留言。（圖／翻攝自粿粿IG）

針對這起風波，王子在Instagram針對介入粿粿婚姻一事發聲道歉，強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他所屬經紀公司喜鵲娛樂也表示，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。

回顧整起事件，范姜彥豐29日發出長達9分鐘的影片，表示自己曾經看到粿粿和王子之間的出軌證據，感到過去的美好瞬間變成了笑話。他強調，這段時間的婚變傳聞對他的工作造成了影響，並透露將透過法律途徑捍衛自己的權益。對此，粿粿29日在社群平台上做出了回應，感謝大家的關心，並表示這段婚姻的結束是因為長時間的協商未果，她提到對方提出的離婚金額超出了負擔，導致協商破裂，並強調有些影片內容與事實不符，她表示作為母親，會負起責任，並計劃整理出完整事實和大家說。

