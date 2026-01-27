王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司喜鵲娛樂也發出聲明表示，王子將暫停演藝圈工作。如今事隔多月，王子日前被發現出席了喜鵲娛樂公司尾牙。

王子捲不倫戀後暫停演藝事業。（圖／翻攝王子IG）

歌手金泰佑26日在IG限時動態中分享自己參加喜鵲娛樂公司尾牙，除了有老闆Summer（林有慧）與蕭敬騰在台上說話的畫面外，另一個環拍全場的動態中，可以看到鏡頭意外帶到了王子的身影，可見王子穿著白色帽T搭配黑色外套坐在圓桌前。

王子出席公司尾牙。（圖／翻攝金泰佑IG）

其實王子在被爆出不倫戀後，喜鵲娛樂就已發出聲明表示，王子因為私人領域引起爭議，佔用社會資源，「在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」與此同時聲明中也提到，「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。」接著再度為邱勝翊私領域之失當行為而道歉，「於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。」





