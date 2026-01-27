王子捲不倫戀吃尾牙被捕捉 范姜彥豐怒嗆「還要臉嗎」掀兩派議論

藝人王子（邱勝翊）去年10月底遭范姜彥豐毀滅性爆料出軌人妻粿粿，掀起軒然大波，不僅事業重挫，形象更是在一夕間跌落谷底。事隔不到3個月，王子近期被意外捕捉到現身公司喜鵲娛樂尾牙，沒想到畫面曝光後，范姜彥豐相當不高興的在社群平台上留言怒嗆王子：「？還要臉嗎」引起熱議。

王子因出軌人妻粿粿事業重挫，近期被意外捕捉到現身公司喜鵲娛樂尾牙。（圖／翻攝IG taiyomusic）

由蕭敬騰的經紀人兼老婆Summer一手創立的經紀公司喜鵲娛樂，日前舉辦尾牙，旗下藝人紛紛出席同樂，其中，歌手金泰佑也開心地在Instagram上分享活動畫面，沒想到在其中一則環繞拍攝全場的影片中，意外捕捉到深陷不倫戀的王子身影，只見他穿著白色帽T及黑色外套，現身公司尾牙，這也是王子在爆出出軌粿粿後罕見露面。

廣告 廣告

不過王子現身公司吃尾牙一事，似乎讓范姜彥豐相當不滿，他見狀後相當不滿的到一則相關新聞下方留言怒寫下：「？還要臉嗎」再掀起網上討論。儘管有一派網友力挺范姜彥豐，但仍有另一派網友認為范姜彥豐此舉有點過頭，「我知道你很受傷，但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」、「真的不需要再攻擊當事人，這樣反而會顯得你過頭了」、「吃尾牙跟外遇的關聯性是？！難不成以後他還活著，都要被回要不要臉嗎」。

范姜彥豐怒嗆王子「還要臉嗎」先討論。（圖／翻攝 threads）

事實上，喜鵲娛樂在王子爆出不倫戀風波後，就已經發出聲明表示，「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。」並強調公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。

喜鵲娛樂發聲明表示將會暫停王子所有演藝事業規劃。（圖／翻攝IG prince_pstar ）

延伸閱讀

掰了粿粿！范姜彥豐復工同框林岱縈、瑟七 最新近況曝光

范姜彥豐遭爆黑料！愛打德撲局局萬元起跳 友人：根本沒有

才和粿粿現身法院調解！范姜彥豐吐3年婚變心境：狀況比較難受