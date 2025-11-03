CTWANT

王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動

周刊王CTWANT |常朝貴
王子10月29日遭粿粿的丈夫范姜彥豐在社群上指控妻子與王子發生婚外情。（圖／翻攝自王子臉書）
王子10月29日遭粿粿的丈夫范姜彥豐在社群上指控妻子與王子發生婚外情。（圖／翻攝自王子臉書）

男星邱勝翊（王子）10月29日遭粿粿的丈夫范姜彥豐在社群上指控妻子與王子發生婚外情，事件震撼演藝圈。對此，粿粿否認外遇，強調對方說法「有許多與事實不符」，而王子則坦承「超越朋友應有的界線」。時隔3日，粿粿在1日上傳17分鐘影片反擊，強調離婚「從來不是外力介入，也沒有第三者」，並反控范姜「棄子不顧」，甚至一度開出1600萬元離婚條件。

今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」

公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安排」，強調「對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則、辜負社會期待與信任，我們深表歉意」。最後也承諾將「嚴正以對，督促藝人誠實負責、勇於承擔」。

王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。（圖／翻攝自喜鵲娛樂臉書）
王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。（圖／翻攝自喜鵲娛樂臉書）

