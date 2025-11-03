王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動

王子10月29日遭粿粿的丈夫范姜彥豐在社群上指控妻子與王子發生婚外情。（圖／翻攝自王子臉書）

男星邱勝翊（王子）10月29日遭粿粿的丈夫范姜彥豐在社群上指控妻子與王子發生婚外情，事件震撼演藝圈。對此，粿粿否認外遇，強調對方說法「有許多與事實不符」，而王子則坦承「超越朋友應有的界線」。時隔3日，粿粿在1日上傳17分鐘影片反擊，強調離婚「從來不是外力介入，也沒有第三者」，並反控范姜「棄子不顧」，甚至一度開出1600萬元離婚條件。

今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」

廣告 廣告

公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安排」，強調「對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則、辜負社會期待與信任，我們深表歉意」。最後也承諾將「嚴正以對，督促藝人誠實負責、勇於承擔」。

喜鵲娛樂聲明如下：

近日

因公司藝人 邱勝翊

私領域的失當行為引起爭議

佔用社會資源造成諸多打擾，在此

先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。

即日起

喜鵲娛樂

停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排

對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，

能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與主

於此，

公司將嚴正以對，

督促藝人誠實負責，勇於承擔。

最後，再次感謝大家的關心。

謝謝。

喜鵲娛樂股份有限公司

王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。（圖／翻攝自喜鵲娛樂臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

謝侑芯猝逝黃明志驗毒呈陽性 雪碧駁她當伴遊謠言、不碰違禁品

台鐵驚傳死傷事故！路人闖鐵軌遭撞卡車底 嘉義—南靖雙線不通

謝侑芯猝逝黃明志在場 好友「最強奶媽」揭實情怒轟：根本心裡有鬼