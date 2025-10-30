王子捲粿粿婚外情 兩天後活動「突然喊卡」另有原因

王子邱勝翊與粿粿29日傳出婚外情，形象重挫，原定11月1日（六）將在百貨舉辦一日店長活動，然而30日突然傳出喊卡，知情人士透露背後原因。

王子邱勝翊與粿粿傳出婚外情（圖／小娛樂）

王子出道近20年，一路以來形象良好，不僅手握多個副業，也是許多廠商進行活動時的選擇，據百貨公司廣告DM，可知他這星期六、日（11月1、2日）將進行三場見面會活動。

然而11月1日的活動目前已確定取消，不過知情人士表示，在事發前兩周，雙方就已談好延期取消，只是百貨的DM已經印好發出，無法做更動。稍早廠商也證實此事：「一日店長活動，前兩周已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」

粿粿過去就曾力挺王子邱勝翊，出席記者會（圖／小娛樂）

王子邱勝翊以《模范棒棒堂》出道，十多年來累積大量死忠粉絲，2021年他參加節目《全明星運動會》，並獲選成為紅隊隊長，當時的隊經理，正是粿粿。

「棒棒堂」六人去年才重啟合體活動，有節目、演唱會規畫，然而5月威廉爆出閃兵役風波，十月小杰也被抓到逃避兵役，如今王子涉及與粿粿、范姜彥豐夫妻的感情風波，棒棒堂之後的計畫，恐遙遙無期。

粿粿今年4月隨著王子、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人前往美國旅遊，范姜彥豐在影片中指控，粿粿在這趟美國行之後，態度就出現轉變。同團的友人王品澔，稍早透過經紀公司回應：「完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導