王子捲粿粿婚變 個唱活動紛取消
邱勝翊（王子）29日被好友粿粿結婚3年的丈夫范姜彥豐指控介入婚姻，王子致歉「超過朋友間應有的界線」。他的演藝事業受到影響，原定11月1日出席的香氛活動，30日以「一日店長活動前兩周已經因為檔期先行取消」為由取消。
他下月16日在上海舉辦的個人音樂會，昨也緊急公告取消，「感謝大家對本次音樂會的關注與支持，我們遺憾告知大家原定於2025年11月16日，在交通銀行前灘31演藝中心黑匣子舉辦的「The Moment of Love」王子邱勝翊音樂會上海站，演出取消。」
粿粿、王子被控婚內出軌後，網上出現各種爆料。有一說是范姜透過徵信社握有出軌證據，向粿粿求償高達3000萬；還有一說是男方求償1200萬，粿粿僅願支付500萬，雙方談不攏價碼導致協商破裂；對於各項傳聞，粿粿經紀公司昨表示，不了解協商細節。
另有網友找到「徵信執行長」謝智博先前在丹妮婊姐節目提到，他手上有則案件的三方都是演藝人員、老婆出軌，雖然全程未提三人名字，但種種線索都直指王子、粿粿、范姜彥豐。
事件爆發後，過往與王子互動頻繁的好友們都噤聲，曾也是《全明星運動會》的黃沐妍（小豬）主動關心范姜彥豐，在貼文留言「辛苦了」；她昨受訪表示，自己不是當事人不適合做任何評論，只能留言表達關心。
