王子捲粿粿婚變、小杰又閃兵！威廉出面道歉了：棒棒堂最近事比較多

威廉為棒棒堂不斷鬧出風波道歉。鍾孟航攝

近來棒棒堂爭議不斷，先是威廉、小杰先後捲入閃兵風波，王子又爆出介入粿粿、范姜彥豐的婚姻，合體之路遙遙無期。今（22日）威廉和老婆卓君澤一起出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，受訪時被問及王子、小杰的狀態，無奈向記者、外界道歉：「不好意思，最近棒棒堂的事情比較多，我們加油。」直言團員們私下都會互相關心、支持。

威廉和老婆卓君澤一起出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」。鍾孟航攝

威廉重心放家庭 和團員私下關心

威廉在第一波閃兵名單之中，消息爆出來，重創他的演藝事業，在道歉後沉寂了一陣子，如今將重心放在家庭、公益活動上，他透露最近就是忙著帶小孩，「也忙匹克球，是幫協會做服務。」還分享和卓君澤一起運動就很容易吵架，笑說這是考兩人間的感情。

小杰前陣子也步上後塵，因為閃兵遭逮，對此，威廉表示：「他是我的團員，發生這樣的狀況，我們都覺得不太好，我們大家都在為年輕所犯的錯誤去彌補改進，希望大家一起繼續加油。」他坦言，兩人遇到的狀況類似，他也有給小杰一些建議，「請他準備好心情，後面還要面臨到一些司法，要一些心理上的調適，就彼此加油。」

威廉近來的重心都放在家庭、公益上。鍾孟航攝

威廉認王子像弟弟 每個人都要面對自己的課題

至於王子捲入粿粿婚變，威廉認為，這些團員都是同個節目出來的，他們是彼此的工作夥伴更是好朋友，尤其王子對他來說就像是弟弟一樣，儘管他一開始完全不知道，但事情已經發生了，「其實對三方或全部家人沒有誰是真正的贏家，相信他在受到這次教訓之後，也能夠成為相對更好的人。」他私下也有關心對方，「在大家低潮的時刻都彼此拉一把。」

威廉自嘲：「雖然我自己的狀況也沒有到多順遂，但這是人生的一個坎，自己人生的課題，彼此都要花力氣跟智慧去克服。」而王子是否長年在為爸爸還債？威廉坦言這方面自己不清楚，也給不了建議，「因為事情不知情，也不知道全貌，這畢竟他們三個或家庭的事，我幫不了太大的忙。」更直言自己所知道的事情，就和外界一樣，「還能說什麼呢？那就發生了。」



