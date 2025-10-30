王子撩人妻簡廷芮「我以為妳喜歡我」網酸：四處點火

王子和粿粿爆外遇醜聞。（圖／報系資料照）

「王子」邱勝翊近日被爆與已婚網紅粿粿關係曖昧，他發文道歉，坦承雙方「超過朋友界線」，引發外界議論。沒想到風波未歇，又有網友翻出截圖，質疑王子不只撩粿粿，還曾在IG上對人妻簡廷芮留言調情，掀起新一波罵聲。

有網友在PTT分享截圖指出，簡廷芮曾在IG發文寫下「喜歡海」，王子隨即在留言區回覆：「我以為喜歡我。」而女方則幽默回應：「只可能喜歡你…後面的海。」過去互動引起熱議，網友直呼「誰會在人妻下面留言這種話？」更有人質疑王子「是不是對人妻特別有興趣」。

此外，有人翻出兩人與粿粿同遊美國的影片，發現簡廷芮疑似曾將手放在王子腿上，畫面引發爭議。原PO表示：「王子是不是對人妻情有獨鍾，簡也是美國行的人妻，有兩個小孩，老公沒跟去，有時候還貼得比粿粿還近，回國後王子還在IG下面撩，這樣正常嗎？」

網友看不下去，留言洗版狂酸：「海王子出現了」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「四處點火，能吃就吃」、「誰會去朋友下面留言說我以為你喜歡我」、「簡他老公瑟瑟發抖中」、「王子真的很會欸」、「王子示範撩妹」、「這個的老公應該也綠綠的」、「兩人妻兩男還不是老公一起出去玩，妳覺得常人看這樣正常嗎？」、「摸男生腿真的是喜歡也未必會幹的事」。

