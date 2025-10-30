王子擁5副業「年收破億不買房」 蹭住昆凌豪宅 爽省864萬房租
男星王子（邱勝翊）遭好友范姜彥豐指控介入婚姻，消息曝光後其過往爭議也被挖出，包含免費住在昆凌的豪宅、當惡鄰居等，為人詬病的是他曾在訪談中透露自己有5項副業，涵蓋電商、時尚等多元產業，總營業額更突破億元，明明有錢卻蹭住豪宅的行徑，隨著第三者疑雲再次成為焦點。
根據《鏡週刊》報導，王子與周杰倫的老婆昆凌交情不錯，天王嫂子也對王子兄弟倆很講義氣，6年前斥資5千萬元買下內湖某高級社區大樓12樓，原本充當母親來台北的落腳處，自從2021年開始借給王子、毛弟（邱宇辰）入住，免付房租只需負擔水電、管理費，依照社區月租金大約18萬元計算，兩人等同4年省下將近864萬元。
針對免費爽住豪宅一事，當時王子經紀人僅回應表示，「不過問藝人私事，謝謝」，並未正面否認傳聞。
不過事後曾有社區住戶投訴，指控王子兄弟倆是惡鄰居，經常在深夜與友人聚會喧囂，甚至驚動管委會介入調解，毛弟事後則透過社群澄清，王子也委由經紀公司回應強調會更謹慎。
值得一提的是，王子今年初才在訪談中提到，自己經營的5項副業年收入破億（還沒扣掉成本的進帳），而且涵蓋電商、時尚等多元產業，令人好奇他為何不自己買房，外界推測原因恐怕與父親欠下的千萬債務有關，根據媒體披露，邱爸爸曾經商失敗積欠債務，兄弟二人出道後父債子償，已經代替償還上千萬元，據傳邱爸後來欠下高利貸，讓兄弟二人面臨財務壓力，因此多年來遲遲沒有買房。
有關王子的5項副業，《東森娛樂》曾報導披露，他與台灣手機配件品牌合作推出的聯名系列產品，主打年輕潮流與實用性，從設計到功能性都展現高水準，一年內即創下超過2000萬元的銷售佳績，不僅台灣市場有表現亮眼，更吸引許多海外粉絲搶購。
據了解，王子從男團「棒棒堂男孩」出道後，先是在2013年自創服飾品，近年還成為「大立美」主理人，並且投資毛弟的服裝品牌，副業領域涵括電動牙刷、手機殼等，副業多達5項而且收入可觀。
（封面示意圖／翻攝自粿粿IG）
