王子新歌「超色歌詞」調情粿粿！曖昧回：加1顆糖粿

中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息曝光後引發熱議。就有網友發現，粿粿將王子在今年1月發布的新歌〈Candy〉，拿來配IG貼文，且這首歌的歌詞充滿暗示性，在這樣的狀況下，王子甚至還在文章底下回「終於配對歌了，加一顆糖粿」，讓不少網友認為是「公開戴范姜彥豐綠帽」。









王子新歌「超色歌詞」疑公開調情粿粿！曖昧回「加1顆糖粿」網轟：噁心別人老公

范姜彥豐（左）出面爆料，指控粿粿（中）與棒棒堂王子（右）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

今年1月，王子與毛弟一同推出新歌〈Candy〉，歌詞中唱到「我想要你 eat me like a candy，就把我一口不留」、「看鏡中，你側身的背影，一秒鐘，我就失去邏輯，妳雙手環繞，把燈都關掉，讓我吻你到睡著」，雖看似甜蜜，但也充滿暗示性，引發遐想。

王子新歌「超色歌詞」疑公開調情粿粿！曖昧回「加1顆糖粿」網轟：噁心別人老公

王子（左）與毛弟（左）今年1月推出新歌〈Candy〉，歌詞充滿暗示性。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





而在1月27日這天，粿粿在IG曬出與「王子幫」一行人前往滑雪的片段，並將歌曲〈Candy〉當作配樂，王子則在留言區曖昧回「終於配對歌了，加一顆糖粿」，如今這則也湧入不少網友朝聖，認為是「公開戴范姜彥豐綠帽」，開酸「超爽，讓人家戴綠帽，很有快感齁，哥懂玩」、「要臉嗎」、「還要加一根棒棒堂」、「噁心別人老公」。

王子新歌「超色歌詞」疑公開調情粿粿！曖昧回「加1顆糖粿」網轟：噁心別人老公

王子在留言區曖昧回「終於配對歌了，加一顆糖粿」，被不少人認為是「公開戴范姜彥豐綠帽」。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）





粿粿出軌的消息曝光後，也有眼尖網友發現，過去粿粿經常一同出遊的「王子幫」中，范姜彥豐悄悄退追了當時一同前往美國的王品澔和簡廷芮，似乎是認為2人知情不報，還刻意在他面前裝作沒事發聲的樣子，但胡適安、晏柔中，目前則尚未被他退掉追蹤，可見粿粿與王子的關係，疑似並非「王子幫」所有人都知情。









