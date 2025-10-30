王子早預告「欣賞粿粿」！她羞喊「這4字」反應曝光

娛樂中心／于士宸報導

男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子年初參與的綜藝節目片段，發現他當時面對已婚身分的粿粿，仍展現出毫不避諱的「1舉動」，細節中早已可看出他對粿粿的特別好感。









王子9月前就曾「高調預告」欣賞粿粿！她見狀「羞喊這4字」真實反應曝光了

王子在節目《來吧！哪裡怕》與小杰、麟洋配一起闖關默契大考驗。（圖／翻攝自YouTube《來吧！哪裡怕》）

李洋（右）、王齊麟（左）展現絕佳默契，一同寫下「陳詩媛」。（圖／翻攝自YouTube《來吧！哪裡怕》）





今年一月底，第8集《來吧！哪裡怕》找來了棒棒堂一行人，和奧運羽球雙打冠軍搭檔李洋、王齊麟一同錄影。其中，棒棒堂成員組由王子和小杰一隊，麟洋配則自成一組，來到了「默契大考驗」環節，製作單位出題「最欣賞的啦啦隊成員？」，遊戲規是組員必須一人寫頭一人寫尾，並完整拼湊出相同答案才算得分，眼看王齊麟不失所料的寫下愛妻「陳詩」；隊友李洋也展現十足默契，寫下「媛」。不過，鏡頭帶到棒棒堂隊，只見王子的白板上大大寫下「粿」；一旁與他認識18年的小杰也毫不猶豫寫「粿」，兩隊皆輕鬆取得第一勝。





棒棒堂王子和小杰毫不猶豫寫下「粿粿」。（圖／翻攝自YouTube《來吧！哪裡怕》）









王子曬出花絮照，親釣出粿粿現身留言區。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





今年一月底，王子也在IG大方曬出節目花絮照，引來粿粿關注，更留言寫下「你這答案」，不忘配上一個墨鏡表情符號。如今，兩人昔日頻繁的互動不禁讓人與出軌一事產生聯想，更引起眾多網友質疑，是否身旁好友皆知情內幕，只是都互相隱瞞，未讓范姜彥豐察覺。













