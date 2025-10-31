王子昔「同框成龍」舊照遭挖 網炸鍋：人妻同樂會？
娛樂中心／于士宸報導
男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子昔日與港星成龍的合照，只見留言區不斷湧入刺耳留言，直呼「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」。
王子（右）9月曾與成龍（左）合照，顯得格外諷刺。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）
男星范姜彥豐昨日在IG爆出猛料，指控與自己交往結婚6年的愛妻粿粿，與棒棒堂男孩人氣成員王子婚內出軌。然而，就有網友挖出挖出王子9月底與港星成龍一同出席活動的合照，畫面中王子與成龍開心合照，還不忘比出「耶」手勢。不過，本該是擁有歡樂氛圍的照片，卻遭網友洗版、狂刷留言：「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」、「你跟成龍剛好湊一攤」、「跟成龍合照後可以準備退休了」、「人妻同樂會」、「又是成龍！！小三偷吃團」。貼文曝光後，還有不少網友故意留下昔日成龍的渣男語錄：「我只是犯了全天下男人都會犯的錯」，引起網友熱議。
網友刷一排留言，指「王子跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）
回憶起過去，曾靠武打片走紅的香港武打巨星成龍，在1999年與前香港亞洲小姐吳綺莉被爆出婚外情，女方當時替成龍未婚生下「小龍女」吳卓林，成龍雖坦承錯誤，卻拋出一句「我只是犯了全天下男人都會犯的錯」，讓外界都難以接受。如今，王子在社群發出的聲明，「我不是破壞家庭關係的人…」、「超過了朋友間應有的界線」，也被視為渣男語錄之一。
