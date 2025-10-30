王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，不只狂撩粿粿，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。
有網友翻出王子過去在IG上的互動，發現他曾在一篇貼文中寫下：「最近和朋友聊到，一段情感能長久維繫，價值觀相同很重要。不論是工作夥伴、朋友或另一半，三觀契合是一件很美好的事。」文末問道：「你們喜歡高山還是海呢？」簡廷芮回覆：「喜歡海。」王子隨即留言：「我以為喜歡我。」簡廷芮打趣回：「只可能喜歡你……後面的海。」這段對話也在近期被網友截圖，掀起熱議。
PTT上不少人看了搖頭，「看起來亂亂的」、「王子真的很會欸」、「人帥真好，一般人這樣回會被當噁男」、「只要女方有老公或男友，在下面留言：我以為你喜歡我。這很挑釁」、「這件事沒爆發，都不知道他的留言那麼噁」。
還有網友翻出王子與粿粿、簡廷芮等人先前赴美出遊的影片，畫面中三人共同搭乘摩天輪時，簡廷芮的手疑似放在王子腿上，身上還穿著王子的外套，當時粿粿就坐在一旁。還有人注意到同行的王品澔，引起揣測，不過他的經紀公司昨天澄清「品澔完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」
