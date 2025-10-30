王子曾對粿粿說「加1顆糖粿」 網轟：讓人家戴綠帽

邱勝翊曾在粿粿IG貼文留言，寫下「終於配對歌了，加一顆糖粿」，相當曖昧。（圖／翻攝自粿粿IG）





前啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿與「王子」邱勝翊遭爆出不倫關係後，邱勝翊隨即發文澄清自己並非第三者，但坦承與女方的互動已超出朋友間應有的界線。對此，也有眼尖網友翻出舊貼文，發現邱勝翊曾在粿粿的IG留言「加一顆糖粿」，看起來更加耐人尋味。

事實上，邱勝翊今年白色情人節與弟弟邱宇辰一同推出新歌〈Candy〉。他曾上網紅Peggy主持的節目《Peggy Fo Show》接受訪問時，被問到：「偶像型的人怎麼會想寫這麼甜的歌？你們有注意歌詞嗎？像I want you eat me like a candy（我想妳像棒棒糖一樣吃我）這句。」Peggy還直呼「很色耶」，邱勝翊則害羞承認：「對！很害羞！」

Peggy隨後又問：「唱eat me like a candy時，心裡有想著誰嗎？」邱勝翊當時表情耐人尋味，雖疑似提到人名，但節目已將聲音後製消音，引發觀眾無限遐想。

如今被爆是粿粿不倫對象的邱勝翊，舊貼文再次被翻出，當時粿粿使用〈Candy〉作為IG貼文背景音樂，他便留言寫下「終於配對歌了，加一顆糖粿」，曖昧言辭引起網友討論。網友們回看舊留言也紛紛調侃：「所以你是配對哥？」、「超爽，讓人家戴綠帽，很有快感齁，哥懂玩」、「要臉嗎」、「還要加一根棒棒堂」。

邱勝翊曾在粿粿的IG留言「加一顆糖粿」，看起來像是在公開曬恩愛。（圖／翻攝自粿粿IG）

此外，粿粿也曾兩度替邱勝翊宣傳〈Candy〉，甚至邀友人一起跳舞，畫面中還能見到范姜彥豐，讓不少網友痛批：「難怪你老公會心碎，糖果一起唱一起吃，嘲笑你老公什麼都不懂」、「叫自己老公跳你出軌對象的舞，哇塞哇塞」。

對此，粿粿昨日也在IG限時動態回應事件，她表示，這段婚姻結束期間，她一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔」。她也澄清，協商破裂及無預警影片中，存在許多與事實不符的內容，並強調：「我會把完整事實清楚整理給大家。」



