王子會娶粿粿嗎？網友一邊倒揭「1機率」
男星范姜彥豐昨（29日）爆料妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌「王子」邱勝翊，就有網友提問「王子娶粿粿的機率有多高？」，網友回覆一邊倒，認為王子不可能與粿粿結婚。
范姜彥豐與中信兄弟啦啦隊成員粿粿結婚三年，昨日拍影片與發佈長文，公開控訴粿粿出軌，表示已掌握確切證據，兩人協商離婚4月但仍調解不成功，痛批兩人至今毫無悔意，女方雖發文否認，但王子承認「超過了朋友間應有的界線」。
有網友在批踢踢上發文討論，認為范姜彥豐目前篤定要離婚，那麼粿粿恢復單身，王子也未婚「兩個剛好可以繼續在一起，請問王子娶粿粿的機率有多高？」
網友回覆一邊倒，表示「0%」、「0.01%」、「0，離婚就不要了」、「童話故事是假的，0000000」、「不可能！絕對不可能！」、「比我娶粿的機會還低」、「玩一玩就要娶？是不是有什麼誤解？」、「0%，玩一下而已別鬧了」、「王子吃的可多了，不缺離婚的」。
●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
●王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾
●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境
