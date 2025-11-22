王子棒棒堂風波不斷！威廉談「粿王」婚外情道歉
邱勝翊（王子）與粿粿爆出婚外情，引發爭議，「棒棒堂」隊友威廉今（22日）出席台灣優質生命協會舉辦的「第一屆星動盃-明星匹克球公益賽」坦承事前並不知情，但既然大家都是夥伴，應該在彼此低潮時拉對方一把。
「棒棒堂」近來風波不斷，先是威廉閃兵、王子介入粿粿婚姻、小杰接著爆出閃兵。威廉今道歉，表示最近團隊的事情比較多，「不好意思，最近『棒棒堂』事情比較多」。
他接著說道，「不管是小杰還是王子，我們都是同節目出來的，不僅僅是團員，也是工作夥伴，王子更像是我們的弟弟，事情開始我們完全不知情，但事情已經發生了，對三方來說沒有真正的贏家，我相信在經過這次事件後，可以成為相對更好的人」。
談到他與小杰閃兵，威廉說：「當然發生這樣的狀況不太好，我相信我們大家都一直想要為年輕時犯的錯誤去彌補和改進，因為我們遇到的狀況是類似，我有請他要準備好心情，因為後面還會面對到一些司法，我覺得心情的調適還滿重要的。」
他認為事情都已經發生，重要的是好好去面對，「我自己的狀況也沒有多順遂，但我覺得這是人生的一個課題，我們都要花力氣和智慧去克服」。
