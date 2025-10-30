王子歌曲暗藏愛意？疑公開調情粿粿 一超色歌詞藏秘密！
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
王子（邱勝翊）坦言與粿粿兩人關係「超越朋友界線」，但否認介入他人感情。不過網友再度挖出他新歌〈Candy〉的歌詞與留言紀錄，發現其中藏有多重暗示。除了在歌中唱出「I want you eat me like a candy」這句被形容「超色」的歌詞外，他更曾到粿粿貼文底下留言：「終於配對歌了，加一顆糖粿」，巧妙諧音讓人聯想滿滿，掀起新一波熱議。
〈Candy〉是王子與毛弟（邱宇辰）共同推出的新作，歌詞充滿曖昧挑逗意味。王子先前接受訪問時也笑稱這首歌「確實有點色」，沒想到如今因情感風波再被放大檢視。
范姜彥豐則痛批，前女友粿粿與王子「假裝是朋友，實際上暗通款曲」，更心寒指出身邊不少朋友知情卻選擇沉默。事件延燒後，網友將矛頭指向一同赴美的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，質疑「全員共犯」。對此，范姜彥豐也出面澄清，替好友喊冤表示：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我的重要朋友，懇請大家給他們空間與尊重。」
