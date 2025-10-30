王子涉劈腿慘了！上海開唱、一日店長取消 范姜疑求償粿粿1200萬不成才爆料
范姜與粿粿的劈腿風波近日出現新發展，據傳事件背後疑似是范姜可能因求償女方1200萬元不成才選擇爆料。這場風波不僅影響當事人婚姻，更使捲入其中的藝人王子陷入事業危機。原定11月在上海的演唱會已被主辦單位取消，大陸歌迷紛紛要求退票，王子原訂的一日店長活動也已喊停。這場公眾事件不僅揭露了婚姻危機，也顯示了娛樂圈醜聞對藝人事業的嚴重衝擊。
王子近期在大陸廣州的演唱會原本獲得滿堂彩，歌迷們熱情響應，當時他在10月宣布11月16日將在上海舉辦演唱會，然而，隨著劈腿風波爆發，王子的事業遭受重創。大陸歌迷對這次醜聞反應強烈，紛紛在主辦方的貼文下留言要求退票。面對壓力，主辦單位迅速做出反應，於30日下午宣布取消上海演唱會，並開放民眾申請退票。
除了演唱會被取消，王子原定11月初的一日店長活動也受到影響。品牌方已證實在幾週前就取消了這項活動，宣傳資料上也已移除王子的相關內容。
至於粿粿與范姜方面，有平面媒體報導兩人正在進行離婚訴訟。據傳，范姜要求粿粿賠償1200萬元，但粿粿僅願意支付500萬元。由於談判破裂，范姜才採取「毀滅式」公開的方式處理此事。面對這場風波，網友紛紛評論王子「贏了夫人又逃兵」，諷刺地表示他可能只能選擇去當兵作為解套方案。
