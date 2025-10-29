王子涉粿粿婚內出軌經紀公司道歉 承諾「承擔應有責任」

粿粿被指控與王子出軌。（圖／小娛樂）

藝人范姜彥豐29日發布指控影片，直接標註老婆粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌。粿粿沒多久就打破沉默回應「會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，王子則繼粿粿發聲後，於IG發文認了「超過了朋友間應有的界線」。傍晚王子經紀公司作出公開聲明，對於佔用社會資源深感抱歉。

王子經紀公司喜鵲娛樂表示：「本公司旗下藝人王子（邱勝翊）近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。」

事發後王子率先於個人社群發文，承認越過朋友界線「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」、「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導