王子淪「小王」！丫頭昔讚「專情不愛玩」遭網狂嘲諷
生活中心／李明融報導
前中信兄弟啦啦隊成員「粿粿」（江瑋琳）遭男星范姜彥豐控訴遭婚內出軌，對象就是昔日棒棒堂成員「王子」（邱勝翊），事件爆發後王子發聲明坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿也表示「和邱先生有逾矩行為」，王子帥氣清新的形象瞬間崩壞，然而有網友挖出過去「丫頭」詹子晴發文聲援王子時，大讚他「不愛玩、很專情」，遭PTT網友狂酸「只對人妻專情」。
范姜彥豐（右）爆出在婚姻期間，妻子粿粿（左）與王子有不倫戀情。（圖／翻攝自粿粿、范姜彥豐IG）
王子在2021年與港星鄧麗欣分手時，曾被外界質疑私下花心、玩得很開，當時丫頭就在社群平台發文聲援好友，表示會這樣說的人一定不認識王子本人，她直言「邱勝翊是我認識演藝圈最宅的男藝人，不愛出門、不愛夜生活、不愛喝酒、不愛應酬、不愛交際生活。而且非常專情的男生，談戀愛眼裡只有對方」，她強調王子不管在工作、朋友方面都相當尊重且用心，並不像外界傳言的「花心」。當時發言曝光後，王子也回應丫頭的貼文表達感謝，「15年的交情值了」。
丫頭昔讚王子「專情不愛玩、用心待朋友」，遭大批網友嘲諷。（圖／翻攝自丫頭IG）
然而過去力挺好友的貼文在不倫事件爆發後，王子做的事情似乎與當時丫頭所說的大不相同，網友挖出後紛紛留言狂酸「宅在家裡跟人妻玩沒毛病」、「丞相出門一定要有人妻」、「秒切割爬牆人妻，真的很專情呢」、「只愛人妻很專情啊」、「草丞相只專心對待每個人妻」、「笑死不愛出門但是跟兩個人妻跑去美國兩個禮拜」、「怎麼感覺話反著看才比較接近王子人設」。
原文出處：王子介入婚姻家庭淪「小王」！丫頭昔讚「專情不愛玩、用心待朋友」網狂嘲諷
粿粿「離婚賠償」超出負荷！律師嘆：3000萬夢裡有
王子「贏了夫人又逃兵」！中國粉絲怒退上海演唱會門票
范姜彥豐婚變早有警訊？國師曾提醒「4類人」繃緊神經
