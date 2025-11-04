王子深夜發文：已向范姜彥豐當面鞠躬道歉 賠償金額未達成共識
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波引發社會關注，范姜彥豐指控粿粿在婚內與男星王子（邱勝翊）出軌，王子也坦承和粿粿「超越朋友應有的界線」。昨（3）日，王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」宣布將暫停王子所有演藝工作，王子本人今（4）日晚間也再度發布最新律師聲明函和道歉聲明，他強調：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由和藉口。」
王子透露，事件尚未曝光前，他已親自向范姜當面鞠躬，誠心道歉，並多次與對方協商賠償金額。然而，雙方在賠償金額上未能達成共識。王子表示，他已提交過去為父親償還債務的證明，證明該金額超出其負荷，甚至提出分期付款的請求，但最終仍無法滿足對方的要求。
對於未能即時出面道歉，王子解釋，由於事件爆發後輿論壓力巨大，且充斥著不實報導，他一度不知如何澄清，因此延遲了公開聲明的時間。他在文中表態，會承擔所有責難，並與粿粿共同面對問題，積極解決相關爭議。
王子的律師團嚴正指出網路及媒體流傳的不實言論已涉及誹謗，對事件所有當事人及其家人造成二度傷害，且可能影響粿粿與范姜彥豐的未成年子女，律師呼籲社會大眾及媒體停止傳播不實言論，給予當事人理性解決空間，避免傷害擴大。
王子強調，他願意為自身行為負責，懇請大眾停止散播不實流言，避免對所有人造成二次傷害，盼事件風波能就此止步，並再度致歉。
王子最新道歉聲明：
對 不 起
錯 就 是 錯 沒 有 任 何 理 由 跟 藉 ⼝
從 ⼀ 開 始 到 現 在 我 都 是 真 ⼼ ⾯ 對
在 此 風 波 發 ⽣ 前 協 商 會 ⾯ 的 時 候
我 有 親 ⾃ 向 范 姜 先 ⽣ 當 ⾯ 鞠 躬 道 歉 並 多 次 商 討 賠 償 ⾦ 額 ，
我 在 此 公 開 、 慎 重 的 再 次 向 范 姜 先 ⽣ 與 粿 粿 道 歉
對 不 起
在 您 與 粿 粿 婚 姻 狀 態 尚 存 續 的 情 況 下 做 出 了 不 好 的 ⾏ 為
對 您 造 成 了 傷 害 ， 我 對 您 跟 粿 粿 都 非 常 的 抱 歉 。
⼀ 直 以 來 我 沒 有 逃 避 每 ⼀ 次 協 商 我 都 誠 ⼼ 誠 意 毫 無 保 留 全 ⼒ 配 合 溝 通 ，
非 常 對 不 起 ， 我 這 份 道 歉 不 夠 即 時
但 當 所 有 輿 論 鋪 天 蓋 地 的 捲 來 ， 甚 ⾄ 裡 ⾯ 還 夾 雜 許 多 不 實 、 荒 謬 的 報 導 跟 網 友
爆 料 時 ， 我 真 的 不 知 該 如 何 澄 清 ， 也 不 知 道 該 怎 麼 澄 清 或 是 不 是 有 必 要 澄 清 ，
因 此 這 份 聲 明 我 ⼀ 改 再 改 ， 因 為 每 天 看 起 來 ， 都 有 不 同 的 事 情 要 澄 清 ⋯
到 今 天 我 決 定 無 論 如 何 ，
最 重 要 的 事 情 就 是 ⼀ 定 要 先 跟 您 正 式 、 公 開 的 道 歉 。
其 實 在 您 公 開 此 事 前 ， 我 知 道 這 件 事 情 總 有 ⼀ 天 會 被 爆 出 來 ，
因 此 我 沒 有 逃 避 也 不 會 逃 避 ，
作 為 公 眾 ⼈ 物 犯 錯 ， 我 早 晚 必 須 ⾯ 對 社 會 檢 驗 。
從 ⼀ 開 始 我 找 您 ⾒ ⾯ 協 調 時 ， 每 次 與 您 的 協 商 我 都 是 真 誠 以 對 ，
我 的 對 不 起 是 真 的 ， 我 的 鞠 躬 也 是 真 的 ，
您 跟 立 達 老 闆 謝 先 ⽣ 的 問 題 ， 我 也 都 ⼀ ⼀ 回 答 ，
您 們 需 要 我 提 出 ⾃ ⼰ 過 去 為 家 ⽗ 清 償 債 務 的 相 關 證 明 ，
我 也 完 整 詳 細 的 整 理 所 有 記 錄 ，
並 在 當 天 提 供 資 料 讓 您 ⽅ 了 解 這 個 ⾦ 額 對 我 來 說 是 超 過 負 荷 的 ，
我 真 的 毫 無 保 留 ， 全 ⼒ 配 合 溝 通
因 為 這 是 我 必 須 承 擔 的 ， 也 有 跟 您 們 協 調 能 不 能 讓 我 分 期 付 款 ，
但 可 惜 雙 ⽅ 共 識 不 同 ， 未 能 達 成 您 們 的 期 待 ， 非 常 對 不 起 。
我 知 道 犯 錯 就 要 付 出 代 價 這 是 我 應 得 的 所 有 的 責 難 我 不 會 逃 避
也 會 與 粿 粿 共 同 誠 實 ⾯ 對 並 積 極 解 決
真 ⼼ 感 謝 各 界 的 關 ⼼ 與 指 正 讓 ⼤ 家 失 望 了 對 不 起
抱 歉 讓 我 借 ⽤ 這 則 聲 明 拜 託 ⼤ 家 ， 我 能 理 解 社 會 ⼤ 眾 對 我 的 不 滿 ，
但 有 ⼀ 些 指 控 已 經 超 乎 我 的 想 像 ， 甚 ⾄ 未 來 有 可 能 對 受 害 者 們 造 成 ⼆ 次 傷 害 ，
懇 請 ⼤ 家 ， 事 實 的 責 難 ⽌ 於 我 ， 我 全 權 承 擔 ，
但 不 實 的 流 ⾔ 蜚 語 ， 拜 託 ⼤ 家 適 可 ⽽ ⽌ 。
對 於 范 姜 彥 豐 先 ⽣ 與 粿 粿
我 真 的 真 的 很 抱 歉
—邱 勝 翊
延伸閱讀
范姜彥豐傳握「粿王戀」大尺度照 徵信社：盼雙方能善解
粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包？傳同居3個月 吃定范姜不敢爆料
范姜彥豐風波後首露面！暴瘦11公斤直播喝「粿王飲料」
其他人也在看
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 32 分鐘前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 12 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 7 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 1 天前
金鐘影帝認了閃兵 薛仕凌赴新北檢自首
從王大陸開始綁起的「閃兵肉粽串」，在檢警3波強勢拘提，以及唐振剛前往自首，涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役的藝人累積已有15人。今（4）日中午，金鐘影帝薛仕凌也現身新北地檢署，主動自首說明昔日未當兵疑點，約莫1個多小時後神情平靜離開現場，未對媒體發表太多意見。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？
近期，由成毅主演的熱門仙俠劇《天地劍心》正在熱播，其中一位少數民族臉孔的演員引發關注：她就是來自新疆的加奈那，飾演劇中既溫柔又陰暗的卿離角色。作為央視女主角與仙俠大製作的雙重加持，加奈那的曝光度和話題性正在迅速累積，網友甚至將她與佟麗婭、古力娜扎、迪麗熱巴、哈尼克孜並列，封為「新疆五美」之一。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被貼上粿粿網軍標籤！律師無奈「沒有幫她洗白」 直言：這個3個主角都不是什麼太好的人
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，雙方一來一往相互指控引發各界關注。對此，律師王至德也持續在社群針對此事發表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
功夫皇帝李連杰裸身影片打臉謠言 胸前「完好無缺」證明沒換心
武打巨星李連杰近日捲入換心手術謠言風波，引發外界議論紛紛！李連杰在社群媒體上發布影片，展示自己赤裸上身打拳、踢水的健康身影，澄清謠言不實。他強調「人言可畏」，呼籲大眾要有獨立思考能力，不要盲從輿論。李連杰8月曾分享病床照，坦言接受頸部腫瘤切除手術，但網路卻流傳他換心的不實消息。影片中，李連杰身手俐落，令粉絲驚呼「有回春的感覺」！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 1 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 1 天前