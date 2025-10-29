王子火速認了「過度關心粿粿」！長文1點被律師看破



徐詩詠報導





藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有其妻粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，王子在IG上所發出的聲明，讓律師李怡貞看不下去，直言對方「就是在聊色」。





王子火速認了「過度關心粿粿」！長文被李怡貞看破：就是承認「這樣」

王子日前承認對粿粿過度關心。（圖／翻攝粿粿IG）

針對自己被范姜彥豐控訴介入家庭，王子在IG撰文，指出：「不好意思佔用大家時間，但關於今日各界的關心，想和大家說明並致歉，對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意。」他進一步說，自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，王子坦言在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。

王子火速認了「過度關心粿粿」！長文被李怡貞看破：就是承認「這樣」

王子發出道歉聲明。（圖／翻攝王子IG）

最後王子強調：「錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望。再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」不過，經常處理相關案件的李怡貞則認為：「這個承認的速度會不會太快？寫那麼多字，就是承認聊色，跟有家庭的人這樣，叫做沒有想要破壞人家家庭關係喔？」不少網友看完也表態「走進法院都是不認的，只剩下律師幫忙收尾」、「這也不是一段長久隱瞞的情感，大家都知道？」、「這個用成語來說就是趁虛而入」、「是人家感情本來就破裂的喔，不是我的鍋，我只是過度關心」、「真的有夠噁心的」。





