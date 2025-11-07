王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。

子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期。（圖／翻攝自微博）

邱宇辰原定於11月15日在大陸福建省廈門市的集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours 音樂會》，且場館可容納6000人。主辦方「吾愛稻草」4日晚間突然發出「演出延期公告」，表示因「不可抗力因素」導致演出將延期舉辦，並將為所有已購票觀眾進行退票處理。且公告發布日與哥哥王子第二次發出道歉聲明是同一天。



而邱宇辰隨後也在社群網站發文，寫下「對不起⋯很難過」，並附上一張人站在舞台上、背後有著巨大黑色翅膀的照片，顯見失落心情。上周他也曾在高雄出席一日店長活動，但現場不接受媒體訪問。如今大陸音樂會又突然宣布取消，不免讓外界聯想是否跟哥哥王子最近的風波有關。

