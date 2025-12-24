王子爆不倫停工！邱宇辰疑遭牽連「上海音樂會突喊卡」 公司證實了

記者蔡維歆／台北報導

范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作。而王子親弟「毛弟」邱宇辰也遭牽連，原定於11月15日在大陸福建省廈門市的集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours 音樂會》宣布延期，12月27日登場的上海場也同樣取消，讓粉絲相當錯愕。

邱宇辰經紀公司表示因藝人整體工作安排的調整，上海音樂會取消。（圖／翻攝自IG）

邱宇辰原定於11月15日在大陸福建省廈門市的集美嘉庚體育館舉辦《邱宇辰 Feathers of yours 音樂會》，且場館可容納6000人。當時主辦方「吾愛稻草」4日晚間突然宣布延期公告表示因「不可抗力因素」導致演出將延期舉辦，而邱宇辰隨後也在社群網站發文，寫下「對不起⋯很難過」，也承諾宣布上海場將在12月27日登場，並說：「12/27我會在上海等你們，這一次會帶著更完整的準備、更好的狀態，把欠大家的一份見面，一次補給你們。」



沒想到就在演出倒數2周時，主辦單位再度宣布上海站因故取消，讓粉絲們相當崩潰。經紀公司也發文表示：「基於對方考量以及對於藝人整體工作安排的調整，邱宇辰12/27上海行程暫緩，感謝大家一直以來的支持，我們會以正式公開的方式在未來與大家見面。」

更多三立新聞網報導

