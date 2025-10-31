王子爆不倫戀粿粿！周曉涵突發聲喊：細思極恐

王子認與粿粿超過朋友界線。（圖／翻攝自王子Instagram）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，男方日前發聲指控她婚內出軌「王子」邱勝翊，女方雖發文否認，但王子則道歉承認「超過了朋友間應有的界線」；雪球越滾越大，導火線「美國行」細節狂被翻出，女星周曉涵今（31）日發文疑似也在觀望這起事件。

周曉涵對新聞話題有感而發。（圖／翻攝自周曉涵Threads）

周曉涵對新聞話題有感而發。（圖／翻攝自周曉涵Threads）

范姜彥豐日前在社群發影片，並標記粿粿與王子的帳號，首度回應婚變傳聞：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

廣告 廣告

周曉涵今日凌晨在Threads發文，有感而發的說：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情。」雖未指名道姓，但網友也一起討論「以前也遇過一樣的事情，一團朋友都知道我那時候的男友一直跟一個女的每天聊天，然後這些朋友看到我的時候都完全不告知」、「不管情侶夫妻好朋友一群出遊，總會有人發生意外的。」



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾

●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

