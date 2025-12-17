王子爆不倫粿粿！《全明星》女星曾與他組CP 認兩人很久沒聯絡了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

由台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers, 簡稱TAFAD）主辦的年度時尚指標盛事「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，於今（17）日晚間在圓山大飯店絢爛登場。現場星光熠熠，許多明星藝人都前來共襄盛舉，林思宇、石知田、程予希等人稍早都已登上紅毯。

廣告 廣告

林思宇表示，已經與王子很就沒聯絡了。（圖／黃鈺晴攝）

由於女星林思宇（宇宙）與「王子」邱勝翊曾因參與節目《全明星運動會》，加上同為紅隊，培養處不錯的默契，甚至被封為「緋聞CP」，如今王子被爆出與粿粿有不倫戀，今天她出席2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴也不免被問及此事。對此，她尷尬表示，已經與王子很久沒有聯絡了，隨後轉移話題說：「今天非常開心參加這麼大的盛典，然後我也剪了一個俐落的短髮，然後也準備下一個劇組的角色，希望大家可以多多支持！」

此外，近期爆紅影集《如果我不曾見過太陽》自上線後引發不小討論，其中在劇中飾演校園霸凌團體首領的石知田，讓觀眾恨得牙癢癢，更認為他的最後的死法太輕鬆，面對網友的討論，石知田自己也直言：「好像真的太輕鬆了！」而他自己也有看到大家在Threads舉辦比賽，看角色怎樣的死法最讓人解氣，其中有網友提到要他喝自己的尿等各式各樣的死法，讓他覺得相當有趣，最後他也替角色向大家說：「不好意思！」





更多FTNN新聞網報導

范姜彥豐拒賠償金分期！徵信社曝「粿王裸體相擁」真相

快訊／遭范姜彥豐控出軌粿粿！王子發文道歉認了「超越朋友界線」

遭范姜彥豐指控出軌！粿粿發聲反擊 「許多與事實不符」

