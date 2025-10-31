王子爆不倫粿粿！舊愛鄧麗欣「最新近況」曝光 網讚：幸好分手了

娛樂中心／綜合報導

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人（圖／翻攝自粿粿IG）

棒棒堂王子（邱勝翊）被指控為粿粿與范姜彥豐婚姻中的「小王」，事後他發文道歉，但文中他表示「我不是破壞家庭關係的人」，稱是在粿粿協商協婚過程中過度關心而「越過朋友應有的界線」。而王子出道至今近20年，「小王」風波前唯一公開認愛的對象為香港女星鄧麗欣，如今她近況也曝光。

鄧麗欣近日開心慶生，狀態極佳。（圖／翻攝自IG）

王子與鄧麗欣姊弟戀於2018年4月被拍到同遊泰國，同年7月鄧麗欣出席活動時公開認愛，隨後王子也鬆口交往中，戀愛期間兩人面對媒體也漸漸會大方放閃。然而這段遠距離戀愛隨著疫情爆發，聚少離多，最終於2021年宣布分手。而去年，鄧麗欣被拍到與新男友約會，她也大分承認戀情。

如今鄧麗欣42歲生日這天，先與昔日女團Cookies成員楊愛瑾、區文詩與陳素瑩相約慶祝，合照中她笑容燦爛、狀態極佳，看起來毫不受前男友風波影響。之後，鄧麗欣又曬出與粉絲「肥番」的慶生會照片，同時開心寫下「今日玩得好開心，謝謝肥番們。」網友們見狀也以表力挺，「Stephy太正了」、「誰還記得王子啊！還好分手了」、「她的笑容才是真的幸福。」

