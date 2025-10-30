王子爆不倫！品牌活動取消 中國音樂會也急喊卡
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
王子昨（29）日遭指控介入粿粿婚姻，震驚演藝圈，而王子也發聲道歉。事件持續延燒，不只讓他形象重創，工作也受到影響。如今不只他原定擔任香氛品牌活動一日店長，緊急宣布取消外，連同在11月16日要在上海舉辦的音樂會也喊卡。
王子原本預計出席11月1日的香氛品牌一日店長活動，但稍早主辦方表示，「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」改由BL劇CP成晞與王君豪出席。至於王子11月16日將在上海交通銀行前灘31演藝中心舉辦的個人音樂會《The Moment of Love》，中國主辦方魔方演藝也在微博發出聲明，宣布王子上海演唱會確定停辦。
主辦方聲明中提到了退票方法，但卻未多說明取消原因僅回應，「對於此次演出取消給大家造成的不便，我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷的感謝各位觀眾的支持與體諒」。然而，演唱會取消也引起部分粉絲不滿，認為有許多粉絲是為了王子特地飛到上海看演唱會，因此詢問主辦方能否補償機票與住宿的費用。
