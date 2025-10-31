王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許多人化身柯南，翻出王子在今年4月生日文中，竟然偷藏與粿粿的合照，引起討論。

網友抓包王子生日文偷藏與粿粿合照。（圖／翻攝王子IG）

范姜彥豐還沒發出爆料影片前，就多次傳出與粿粿婚姻觸礁一事，直到29日他上傳影片爆料，一切才公開，范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，外遇對象即是王子，時間點是在今年3月底美國行返台後，粿粿常常不在家，不是早出晚歸，就是夜不歸宿。就連拿出粿粿、王子出軌鐵證，粿粿都否認，他只好選擇說出真相，捍衛自己的權利。

廣告 廣告

而范姜彥豐指控粿粿、王子出軌的話題持續發燒，有網友發現王子今年4月的生日貼文中，總共有17張照片，前面的慶生照中可以看到粿粿、范姜彥豐、江宏傑等人都出席了慶生會，但從第13張開始是美國行的照片，還是他與粿粿的合照，照片中是他與粿粿面向夕陽的背影，可以說是暗藏玄機。

更多FTNN新聞網報導

氣炸！范姜彥豐再發4點聲明 手握鐵證嗆王子「自相矛盾」

粿粿爆還沒離婚就住進王子家！遭徵信社拍到鐵證 范姜彥豐心冷斬3年婚姻

抓包現場？王子曾遭問「要公開了嗎」當場傻住 粿粿嚇到尖叫網熱議

