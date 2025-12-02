王子爆偷吃停工1個月！隊友突曬合照引熱議

王子爆偷吃停工1個月，阿緯、威廉突曬團體合照。（圖／杜宜諳攝）

男星「王子」邱勝翊自節目《模范棒棒堂》出道，並以男團Lollipop、JPM身分活動，受到不少粉絲喜愛，然而，他10月底爆出與已婚女星粿粿有踰矩關係，目前宣布暫停演藝活動。如今適逢Lollipop組團19周年，隊友阿緯、威廉也在社群曬出合照慶祝，立刻掀起網友熱議。

Lollipop 2006年12月2日正式組成，雖然中間因經紀合約而解散，但6位成員2024年又重新合體，不僅一同參演實境節目《來吧！哪裡怕》，還為華語音樂典禮登上高雄巨蛋，更在今年拿下金鐘獎最佳實境節目主持人。不過，團體成員今年風波不斷，威廉、小杰涉嫌閃兵案，王子則爆出感情爭議，引發許多討論。

而今（2）日適逢Lollipop組成19周年，阿緯率先在社群曬出6人合照，並配文寫下：「今天好像是出道19週年，生日快樂！」隨後威廉也發文：「19年唯一沒變的是阿緯的身高…19歲生日快樂。」可惜團體目前深陷風波之中，原本計畫再推出實境秀第2季，未來是否能繼續看到6人合體，依然令粉絲相當好奇。

阿緯、威廉的貼文曝光後，立刻引來2派網友留言回應，「生日快樂」、「19週年生日快樂」、「這時發這個，雖然會被酸，但感動」、「希望能早日撥雲見日」、「逢九總是比較波折，還是會默默期待奇蹟再現」、「唉，哪時能再合體」、「多事之秋」、「剛重聚就三個倒」、「覺得下一位會是誰」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

