王子爆偷吃有高招？昔曝「2障眼法」全命中網看傻
36歲男星「王子」邱勝翊29日遭爆料與已婚女星粿粿（江瑋琳）過從甚密，打破網友對他的正面形象，事後則發聲明道歉，坦承「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。對此，有網友翻出他在節目上談論感情觀的片段，其中2招「障眼法」全命中，讓人驚覺：「太恐怖！」
王子先前在節目《來吧！哪裡怕》透露，自己偏好與圈內人交往，因為圈內人比較熟悉自己的工作環境、行程安排，也比較容易了解對方的背景。說到約會的過程，他補充：「我基本上除了跟公開的那一個，我沒有單獨跟女朋友出去過，要嘛都是一群人。」
一旁的敖犬好奇問：「障眼法？你們這樣很難談到真正的戀愛吧？」王子再次強調，「我個人還是比較喜歡大家一起，比如說出去玩有很多朋友」。至於過去被拍到與異性單獨相處，王子則解釋會被拍到就等於與對方沒事，「真的不行、沒有要公開的就會藏得很深」。
片段曝光後，不少網友發現，粿粿似乎符合王子所提及的對象條件、相處方式，紛紛留言：「網友們真的太強，一切都有蛛絲馬跡」、「好海王的言論喔，還要搞群體的煙霧彈」、「沒有要公開的還有很多嗎」、「一群人偷偷摸摸的，比較刺激啦」、「原來這是法則」、「看到新聞就想到這段，一群人出去打煙霧」。
