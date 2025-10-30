王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》今（30）日舉行首映會，主演群胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔合體出席受訪；曾參加運動實境秀節目《全明星運動會》的藍隊隊長胡宇威，談及昔日紅隊對手「王子」邱勝翊與粿粿捲入婚外情事件，他也做出回應。
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，男方昨日發聲指控女方婚內出軌王子，女方發文否認控訴內容，王子則道歉說：「超過了朋友間應有的界線。」對此，胡宇威坦言有看到新聞，但因為是對方的私事也不好說什麼：「但就是聽到消息還滿驚訝的！」
胡宇威認為，另一半有很好的異性朋友是可以接受的，自己與陳庭妮都有：「聊得開心、聊得很好那是好事，青梅竹馬也是OK的啊！但是就是個在要清處（界線）。」過去在《全明星運動會》因為紅藍兩隊都是分開訓練，因此與粿粿之間很不熟：「王子是後續才開始認識，私下也不會特別（約）。」
