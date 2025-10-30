王子爆偷吃粿粿！ 《全明星》胡宇威爆私下互動

胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今天出席戲劇《就算一個人也可以好好的吃飯2》宣傳記者會。（公視+）

胡宇威今天出席新戲記者會，曾在「全明星運動會」和粿粿相識的他，被問到對方和與王子傳出婚外情一事，胡宇威坦言很驚訝，被問到夫妻交友的分際，他說兩人都有各自的異性朋友，只要清楚界線都ok。

胡宇威在新戲周旋於李玲葦、姚以緹之間。（公視+）

胡宇威被問到粿粿和王子緋聞。（公視+）

胡宇威和粿粿（江瑋琳）在節目「全明星運動會」有過短暫交流，被問到粿粿與王子（邱勝翊）傳出婚外情，胡宇威說：「基本上這是他們私生活問題，我也無法說什麼，沒有權利說什麼。」但承認聽到消息有些驚訝。不過他和粿粿完全不熟，「藍隊跟紅隊來往真的不多，王子是後續才認識，私下也不會聊太多。」

胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今天出席戲劇《就算一個人也可以好好的吃飯2》宣傳記者會，此劇是一部每集僅15分鐘的短篇影集，對演員而言是全新挑戰，胡宇威說：「在那麼短的時間內，要把情緒、關係、劇情都表達出來，其實很不容易，如果演太多還會被剪掉。」

李玲葦在劇中詮釋心碎時刻，她透露其中一場看到胡宇威護送「前女友」姚以緹外出的戲，情緒完全崩潰，「那場戲我真的哭到停不下來，整個人陷進去出不來。」更坦言收工後仍難以從角色抽離。

問及另一半是否能有友好的異性朋友，胡宇威就事論事，仔細問「多好？」、「好到什麼程度？」不過他坦言，他和老婆陳庭妮彼此多少還是會有很好的異性朋友，「但就是大家都聊得開心，那是好事，青梅竹馬也ok。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。

