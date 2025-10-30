王子爆偷吃粿粿！廠商一日店長緊急換人 工作沒了

王子介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，工作大受影響。（翻攝自臉書）

王子（邱勝翊）指介入范姜彥豐與粿粿婚姻，是引爆兩人離婚的導火線，新聞曝光後王子社群被網友灌爆，形象重挫下11月中旬在上海演唱會就有粉絲怒喊「退票」後，原本有廠商找他出席活動，也因為顧及品牌形象臨時決定換人。

范姜彥豐與粿粿今年4月開始傳婚變，但當事人始終未證實，婚姻生活讓外人霧裡看花，卻沒想到范姜彥豐昨（29日）突上傳影片指控王子幫他「戴綠帽」，介入他與粿粿婚姻，導致2人3年婚姻決裂，新聞曝光後王子形象瞬間崩盤，不僅引發網友熱議，就連合作廠商也決定換掉王子擔任一日店長的邀請。而這也是他承認介入范姜彥豐與粿粿婚姻第三者後，第一個取消他工作的廠商。

據了解，王子原本是在11月1日下午2點鐘於台中新光三越百貨出席香氛品牌活動，但卻在活動前被爆介入他人婚姻，廠商緊急決定撤換他擔任品牌一日店長，並由BL劇CP成晞與王君豪救火，對於臨時換掉王子廠商也回覆表示：「一日店長活動前2週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」否認是因為介入他人婚姻而換人。

