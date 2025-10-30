王子爆偷吃粿粿！敖犬突曬「業配1台詞」遭疑背刺他 妻出面急發聲
娛樂中心／台北報導
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」，消息一出炸裂外界三觀。如今有網友翻出敖犬限動po出上架的業配廣告影片，當中台詞「該不會有別人了吧」引發聯想，對此敖犬老婆也緊急留言回應了。
王子被控介入粿粿婚姻，事後發文道歉，震驚演藝圈。結果網友發現敖犬限動發出的業配廣告台詞似乎意有所指，認為敖犬此時用團員醜聞來打廣告很不ok，更指稱棒棒堂要散了吧，塑膠兄弟情無誤。
結果該貼文引來敖犬老婆在底下留言回應：「我們的合作影片兩週前就拍完了 10/2就已經訂好了發佈日期 請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」同時也秀出當時拍攝廣告的時間流程表。其他人看到也紛紛支持，認為原po不懂拍攝流程，而且廣告上架時間應該當初就有跟廠商談好，只是沒想到卻爆發王子醜聞，認為原po不該隨便殃及無辜，
更多三立新聞網報導
粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻
徵信社爆范姜彥豐離婚討3千萬！律師揭內幕狠打臉：這數字夢裡才有
沖繩驚爆車禍意外！男星租車「突被撞凹」慘賠4萬 工作人員變臉嚇傻
王子道歉認偷吃粿粿！網再挖他曖昧人妻簡廷芮 「關鍵影片對話」曝
其他人也在看
敖犬突問老婆「該不會…」！網勸「小心王子」本人回這句疑偷臭
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日他重磅揭露妻子婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發軒然大波。粿粿隨即反駁，強調對方「說了許多與事實不符的內容」，而王子則坦承兩人確實「超過了朋友間應有的界線」，消息曝光後震撼外界、掀起熱議。事件延燒之際，有網友意外發現棒棒堂成員敖犬的限時動態，一段業配影片裡的台詞「該不會有別人了吧」被懷疑是在影射王子，連帶讓敖犬與老婆發發緊急回應。民視 ・ 23 小時前
2025年 EyeTaiwan 萬聖節近視防控週 搗蛋可以近視不行
邵敏/高雄報導 隨著數位時代的來臨, 孩子們無論是課業或是課後娛樂都離不開電子產品，導致近視問題日益...銳傳媒 ・ 1 天前
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會...CTWANT ・ 1 天前
森林敘事La Foresta by Narrative｜隱身板橋巷弄的森林系餐酒館，享受靜謐療癒美食 | ELLE
基隆美食盛典—黑白壽司賞 創意壽司競賽金賞店家介紹Elle ・ 1 天前
微軟季報優於預期但AI變現疑慮仍在 股價盤後下跌
（中央社舊金山29日綜合外電報導）微軟今天公布季報，營收成長18%至777億美元，優於市場預期，主要受惠於人工智慧（AI）服務需求推動雲端運算業務。但投資人對AI變現速度疑慮仍在，盤後交易股價一度下跌3.6%。中央社 ・ 1 天前
全球首家市值破5兆美元企業 黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G
全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁...聯合新聞網 ・ 1 天前
海運沒有操阿粿！川習會登場前 預期美中恢復友好
美國總統川普及中國國家主席習近平今天在韓國釜山進行會談，備受全球矚目。這次美中峰會是2019年川習會後，美中兩國領導人首次會面，預計雙方將談及稀土、關稅、芬太尼，甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人是否可能談及台灣。理財周刊 ・ 21 小時前
燕子口堰塞湖警戒解除 殘存土體.水體無致災風險
立霧溪燕子口堰塞湖昨(29)日上午壩體潰決，湖水全數傾洩而下，造成立霧溪下游水位抬升。所幸洪峰過後，並沒有災情發生，堰塞湖水位也已經下降到原本的河道水位，雖然有少量殘存土石分布在河道，但對下游已經沒有...華視 ・ 1 天前
「森」呼吸風潮起！從體驗者變「森林療癒師」，為何成中年人的斜槓新選擇？
「森林療癒」不只是放鬆風潮，更像一場讓身心「吃法餐」的體驗。愈來愈多45歲以上中年人，從體驗者轉為療癒他人，許多人「一試成主顧」後，乾脆報考當森林療癒師。因不限學經歷，橫跨百工百業，他們多以兼職或斜槓投入；政府認證時薪達2000元，不僅肯定專業，也讓森林成為開啟第二人生的「綠色實驗室」。近年，森林療遠見雜誌 ・ 20 小時前
粿粿當小S面喊「不會出軌」！片段被挖出太經典 星座專家下秒狠打臉
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網友挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》時，粿粿相當肯定自己不會出軌，被星座專家當場打臉，大批網友瘋狂朝聖該片段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子3年前拿「綠帽」放范姜頭上 代言廠商怒轟：沒道德｜#鏡新聞
藝人范姜彥豐昨天(29日)在社群平台發文，指控妻子粿粿婚內出軌，對象棒棒堂的成員王子邱勝翊，網友立刻開始考古，發現3年前派對中王子手拿綠帽，幾乎蓋在范姜彥豐頭上，更有廠商出面爆料，王子曾在接下代言短短3個月內，又接下同性質產品的業配，怒批沒有職業道德，巧的是屈中恆18年前曾經開玩笑警告王子，在外面偷吃要擦乾淨一點！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
15歲少年鐵軌拍影片遭火車撞死！母親目睹全程崩潰
15歲少年鐵軌拍影片遭火車撞死！母親目睹全程崩潰EBC東森新聞 ・ 20 小時前
舒淇首部執導《女孩》醫願診所×北醫包場 動人連結致敬醫護英雄
為慰勞醫療團隊的辛勞，醫願診所院長葉曙慶特別包下舒淇導演首部作品《女孩》專場，邀請臺北醫學大學與醫願診所全體同仁一同觀影。現場眾星雲集，舒淇、邱澤、9m88、柴智屏、黃大煒、蔡康永、郭台強、郭彥甫等名人也現身共襄盛舉，氣氛溫馨又感動。警政時報 ・ 17 小時前
范姜彥豐怒控王子、粿粿婚內出軌 成語蕎留言爆料「早有聽說」
男星范姜彥豐今（29日）在社群平台投下震撼彈，公開指控妻子粿粿（本名江瑋琳）在婚姻期間出軌男星王子（邱勝翊），瞬間引爆演藝圈和粉絲的高度關注。該貼文在短短一小時內累積近6萬讚，大批「藍勾勾」藝人好友湧入留言區為范姜彥豐打氣。鏡報 ・ 1 天前
"拿綠帽"合照神預言? 王子同框范姜彥豐.粿粿 遭酸早預謀
生活中心／綜合報導藝人范姜彥豐昨天（29日）在社群平台公開影片，指控妻子粿粿，在婚姻期間跟王子發生不正當關係，導致兩人3年婚姻破裂，不少網友陸續翻出粿粿跟王子的親密互動，其中這張3年前的合照，王子手拿綠帽，更被認為是神預言。民視 ・ 22 小時前
跨國企業也出包，德勤用AI產報告被爆幻覺一堆！AI垃圾正形成職場大災難
當你打開信箱，收到同事用AI趕出來的提案報告——洋洋灑灑十幾頁，卻找不到重點。你得花一個小時釐清邏輯、修正錯誤，甚至重寫。這就是職場正在蔓延的「AI工作垃圾」（work slop）。AI垃圾，問題比想像更嚴重全球四大會計師事務所之一的德勤，澳洲分公司因用AI生成報告出錯，部分退款給澳洲政府，為企業敲...商業周刊 ・ 20 小時前
粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應
范姜彥豐在貼文中點名粿粿與王子，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，讓他被矇在鼓裡。他指出，粿粿自今年3至4月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊回國後，行為變得異常，經常與同一群人外出，甚至逐漸不再告知行蹤，讓夫妻...CTWANT ・ 1 天前
小S神預言粿粿婚內出軌？派翠克揭節目內幕 薔薔曝與王子私下關係：零交集
由Sandy吳姍儒代班、派翠克主持的《小姐不熙娣》，今（30日）迎來新生力軍，薔薔加入主持陣容，節目麻辣指數再升級，並舉辦記者會。昨日范姜彥豐在社群發文，指控前妻粿粿與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，痛批eNews ・ 10 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前