王子爆偷吃粿粿！敖犬突曬「業配1台詞」遭疑背刺他 妻出面急發聲

娛樂中心／台北報導

王子（下）和敖犬（上）曾上節目透露鬧翻內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣YT頻道）

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」，消息一出炸裂外界三觀。如今有網友翻出敖犬限動po出上架的業配廣告影片，當中台詞「該不會有別人了吧」引發聯想，對此敖犬老婆也緊急留言回應了。

敖犬Po出業配廣告，台詞引發聯想。（圖／翻攝自IG）

王子被控介入粿粿婚姻，事後發文道歉，震驚演藝圈。結果網友發現敖犬限動發出的業配廣告台詞似乎意有所指，認為敖犬此時用團員醜聞來打廣告很不ok，更指稱棒棒堂要散了吧，塑膠兄弟情無誤。

敖犬老婆緊急留言回應。（圖／翻攝自Threads）

結果該貼文引來敖犬老婆在底下留言回應：「我們的合作影片兩週前就拍完了 10/2就已經訂好了發佈日期 請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」同時也秀出當時拍攝廣告的時間流程表。其他人看到也紛紛支持，認為原po不懂拍攝流程，而且廣告上架時間應該當初就有跟廠商談好，只是沒想到卻爆發王子醜聞，認為原po不該隨便殃及無辜，

