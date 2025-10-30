王子爆偷吃粿粿！敖犬遭疑「消費團員醜聞」開嗆反擊

敖犬上架的業配影片，台詞遭疑用團員醜聞打廣告。(圖／李開明攝)

范姜彥豐怒控老婆粿粿出軌王子，王子事後發聲道歉，強調並不是破壞對方家庭的人，只是不小心超過朋友的界線，未來會更加謹慎，不過多數人並不認同，形象瞬間崩塌。巧合的是敖犬傍晚正好上架一支業配影片，其中一句台詞「該不會有別人了吧」，引發外界聯想，更被網友質疑用團員醜聞打廣告，對此，敖犬跟愛妻發發都發聲回應。

敖犬昨晚上架一支業配影片，台詞為「最近我發現老婆有越來越漂亮的趨勢，而且常常不在家，講電話也怪怪的，該不會有別人了吧」，下一幕只見他跑去跟發發當面攤牌：「老婆，你是不是變心了」，情節與范姜彥豐發聲怒控老婆粿粿的內容頗為類似，立刻在網上引起討論，更有網友公開質疑：「利用團員醜聞來打廣告非常的不OK，棒棒堂真的散了吧，塑膠兄弟情」。

對此，敖犬的老婆發發在該貼文留言，公開與廠商的對話紀錄，內容則是商談內容以及時間表，直接打臉網友質疑：「我們的合作影片2週前就拍完了，10/2就已經訂好了發布日期，請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝」。

敖犬老婆發發列出對話紀錄澄清。(圖／Threads)

敖犬則是反擊另一篇質疑他蹭熱度的PO文：「好啦，不要煩，這腳本我跟發發3週前就拍完了，2週前就訂了今天發布，我們只是在完成自己工作，有什麼好蹭，無聊」。

