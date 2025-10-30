王子爆偷吃粿粿⋯藝人劈腿「受傷的都是女生」？她點破關鍵：無關性別

記者蔣季容／台北報導

前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，更直指王子邱勝翊是他們婚姻的第三者。對此，網紅陳沂今（30）日點評，演藝圈發生多起桃色風波，很多人認為這種事受傷的都是女生，不過她認為與性別無關。

陳沂在臉書表示，「很好奇你們對劈腿的藝人怎麼看？有人說發生這種事，受傷的永遠是女生。」不過陳沂認為，這跟性別無關，「跟你還有你劈腿對象紅不紅有關」。提到像粿粿這次，要是只有她跟范姜彥豐的話，事情燒不大，是因為有紅一點的王子加入，才會充滿討論度。

廣告 廣告

陳沂針對藝人劈腿發表看法。（圖／翻攝自陳沂臉書）

范姜彥豐控訴粿粿「婚內出軌」，表示手上握有明確證據；粿粿則反駁「影片內容與事實不符」，並指出離婚協議談不攏才破裂，強調自己會整理事實、對外說明真相。至於王子則聲明，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。

針對王子聲明，陳沂也嘲諷，「不是啊，那不就是破壞？也太邏輯矛盾了吧？希望王子下次寫作文可以先給三斤老師檢查後再發，好好道歉很難嗎？是說，王子在演藝圈的代表作是什麼啊？沒有當兵跟破壞別人家庭嗎？」

更多三立新聞網報導

愛妻被點名小心王子！敖犬14字護愛「她很乖」網驚：太敢講

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人

立冬6禁忌曝光！命理師揭「1生肖」走大運：年底衝一波

坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群

