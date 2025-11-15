王子爆偷情粿粿！邱宇辰疑似受影響「演唱會臨時延期」 首度露面鬆口近況

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，王子（邱勝翊）因此事演藝事業重創，而他的弟弟「毛弟」邱宇辰在中國大陸的演唱也無預警宣布延期，疑似間接受到影響。對此，邱宇辰日前上《娛樂百分百》單元「酒後小聲」錄製時，也罕見透露近況。

王子（邱勝翊）遭爆介入范姜彥豐與妻子粿粿婚姻，他的弟弟「毛弟」邱宇辰似乎間接受到影響。（圖／邱宇辰 IG）

邱宇辰過去曾是《娛樂百分百》主持群之一，不過在2020年3月正式卸下主持棒。此次暌違多年回娘家，除了向大家分享工作計畫外，對於主持人詢問「最近還好嗎？心態調適好了嗎？」他先是停頓幾秒，接著表示：「還OK，就是持續做好應該做的事情，剩下很多自己無法控制，所以還是保持那份謙虛的心 ，繼續溫柔強大的往前走。」

邱宇辰日前上《娛樂百分百》單元「酒後小聲」錄製時，也罕見透露近況。（圖／翻攝娛樂百分百YouTube頻道）

邱宇辰坦言，這次回來《娛樂百分百》攝影棚，其實心裡是百感交集的，同時分享過去經歷低潮期時，自己的愛犬Momo醬成為最大的支柱，談及狗狗時邱宇辰眼中也散發著滿滿父愛、笑容滿面。至於現在的他，則是深信把每件事做好，就會是最好的結果。

邱宇辰表示，會持續做好應該做的事情，所以還是保持那份謙虛的心 ，繼續溫柔強大的往前走。（圖／翻攝娛樂百分百YouTube頻道）

面對粉絲們的生日應援，邱宇辰也表達感謝：「我看到的時候，我真的覺得很感動，我內心是真的非常非常感謝」，但他坦言很心疼粉絲們工作辛苦，還願意為他做麼多，「我們身為藝人就是好好接受、好好的保存這份力，然後把這份力轉化在工作上面」。

面對粉絲們的生日應援，邱宇辰也表達感謝：「我看到的時候，我真的覺得很感動，我內心是真的非常非常感謝。」（圖／翻攝娛樂百分百YouTube頻道）

片段曝光後，也湧入大批粉絲給予安慰，「邱宇辰我們永遠在你身後，一直進步的你一定會更紅」、「終於！宇辰」、「你是最棒得邱宇辰，期待新歌cinderkiss」、「謝謝娛百邀請宇辰回娘家玩（宣傳），宇辰一直都很棒和非常努力做好他的每件事情與作品 加油好好照顧自己」。

