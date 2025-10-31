王子爆吃粿粿形象破滅！《棒棒堂》製作人B2首度發聲：沒有在聯繫

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

王子（邱勝翊）17日奪下金鐘獎主持人，正值事業新高峰。男星范姜彥豐近日突在社群發布長達9分鐘影片，以「道德淪喪、婚內出軌」為題，指控妻子粿粿與王子婚內出軌。消息曝光後，王子隨後發聲道歉，坦承跟粿粿「超過了朋友間應有的界線」，代言品牌火速切割，《模范棒棒堂》節目製作人B2（陳彥銘）也為此事發聲。

王子19年前自節目《模范棒棒堂》出道，當時的節目製作人B2算是一路看著王子在演藝圈中發光發熱，如今王子爆出風波後，B2首次對外界回應。（圖／＠b2_studio）

據《ETtoday》報導，王子19年前自節目《模范棒棒堂》出道，當時的節目製作人B2算是一路看著王子在演藝圈中發光發熱，如今王子爆出風波後，B2首次對外界回應。B2表示，在得知此事時的當下「反應和大家一樣」，並坦言目前與王子已沒有在聯繫，距離上次見面也隔了五年。不過，他透露王子在《模范棒棒堂》時，「他講話都還講不好，都是在乎抓頭髪這類的，乖乖地表演好。」

才剛以《來吧！哪裡怕》拿下金鐘獎的「棒棒堂」先前才爆出成員威廉與小杰閃兵事件，如今緊接著王子也捲入出軌風波，接二連三的事件，也引發大批網友熱議。隨著事件持續發酵，王子手上的代言、活動及演唱會也接連取消，損失慘重。

