王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了

范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。

席惟倫（左）與王子邱勝翊緋聞傳了兩年。（圖／翻攝自IG）

席惟倫與王子分別參加過《全明星運動會》第二季以及第三季，雖說並非戰友，但都屬紅隊。早在2023年，兩人就傳出緋聞，但雙方皆無認愛，僅以好友相稱。今年三月，席惟倫與王子才剛被目擊同遊日本，身旁還有王子的弟弟邱宇辰，與一名女性。

回台後，四月王子就與粿粿一行人，前往美國旅遊，也就是范姜彥豐指控的「妻子從美國回來以後態度就驟變」。今天有爆料指出，當時王子與席惟倫仍處於交往狀態，在美國行回來以後秒跟席惟倫分手。

由於時間線相近，席惟倫是否為此次事件的隱形受害者？對此，席惟倫經紀人回應：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導