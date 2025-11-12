王子爆狠甩席惟倫轉談不倫戀 粿粿護愛出800萬代償回應了！

【緯來新聞網】前啦啦隊成員粿粿與藝人王子（本名邱勝翊）捲入婚外情風波，事件被丈夫范姜彥豐揭露後在網路上引發熱烈討論。范姜彥豐對兩人提起民事求償，要求賠償1600萬元。

王子爆狠甩席惟倫談不倫戀。（圖／翻攝自IG）

對於賠償金額，王子先前發的聲明提到因還清父債後財務吃緊，無法一次付清，盼以分期方式處理，雙方協商最終未果，消息人士透露，粿粿因此主動提出代墊800萬元，讓范姜彥豐情緒更加激動無法接受。



根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐開出的金額，是根據婚後兩人合作接案與房產價值總額估算所得。協商期間一度達成粿粿與王子各負擔800萬元的共識，但在得知王子先前才清償家庭債務後，粿粿希望能一人承擔全額，減輕對方負擔。



此外，有目擊者稱早在今年2月，王子與藝人席惟倫、弟弟毛弟及另一位女性友人一同在日本旅遊，並指王子與席惟倫關係親密，互動如情侶。但到了3月下旬，王子與粿粿等人結束美國之行返台後，便與席惟倫分手，隨後與粿粿發展出不倫情。



對於上述傳聞，粿粿回應《鏡週刊》表示，相關事宜已交由律師處理，感謝外界關心，席惟倫則沒有任何回應或發聲。

