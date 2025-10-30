王子爆當小王！敖犬拍業配敏感台詞遭疑「消費團員」 怒發聲反擊
「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）29日遭男星范姜彥豐公開指控，介入他與妻子粿粿婚姻，且表示手上握有兩人明確出軌證據，話題持續延燒。而同團成員敖犬同天晚上恰好上傳一段和老婆發發一同拍攝的業配影片，未料，內容遭部分網友質疑是在利用兄弟蹭熱度。對此，他也親發聲澄清。
敖犬近期和老婆一同拍攝保健食品業配影片，台詞提到「老婆，妳是不是變心了。」、「該不會有別人了吧？」由於影片在王子出事當晚發出，上片時機點敏感，引來部分網友留言抨擊：「有蹭上這波話題」、「業配遲不上早不上，真選對時候」、「利用團員醜聞打廣告」。
對此，敖犬也發聲澄清，貼出和廠商的對話紀錄，強調影片早在幾週前就已經拍攝完畢，發布日期也是早就訂好的，「我們就是完成工作而已，不要過度解讀。」對於網友的質疑他也無奈反擊：「好啦不要煩，這腳本我跟發發3週前就拍完了，2週前就訂了今天發布，我們只是在完成自己工作，有什麼好蹭，無聊A。」
