王子爆當粿粿小王！《全明星》胡宇威認「很驚訝」 親揭私下交情

胡宇威（如圖）回應王子與粿粿的出軌風波。公視+提供

《就算一個人也可以好好的吃飯2》今（30）日舉行首映會，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔現身受訪。其中胡宇威曾參加運動實境秀節目《全明星運動會》，被問及昔日敵對成員王子邱勝翊與粿粿爆出婚外情，他也回應不好多做評論，「但就是聽到消息還滿驚訝的。」坦言和兩人都沒什麼交情。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》今日舉行首映會。公視+提供

胡宇威是《全明星運動會》第一季成員，談及王子和粿粿的出軌風波，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒有什麼可以說，但聽到消息很驚訝。」被胡宇威和陳庭妮愛情長跑多年，被問可以接受另一半有好的異性朋友，他也直言：「多好？多多少少是有很好的異性朋友，當然大家都聊得開心，青梅竹馬也是可以的，但各自要清楚分寸。」他也提到和粿粿不熟，至於王子雖然認識但沒有私交。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》是一部每集僅15分鐘的短篇影集，節奏貼近近年流行的「豎屏劇」型態，對演員而言是全新挑戰，胡宇威解釋：「在那麼短的時間內，要把情緒、關係、劇情都表達出來，其實很不容易。」他坦言：「這部戲最困難的地方是，要在剛剛好的分寸把情感收放自如，有時候一場戲只有幾秒鐘就要結束，不能演太久，不然剪接也會很難剪。」經過第一季的磨合後，胡宇威透露第二季的拍攝更有效率，也打趣形容演出時很像「搭雲霄飛車」。

姚以緹飾演魔王級前女友「范湘」。公視+提供

姚以緹這次飾演魔王級前女友「范湘」，以主動出擊姿態再度闖入前任胡宇威與李玲葦經營的民宿，掀起一場修羅級三角戰，姚以緹笑說：「我認為范湘行動其實很自在，搶前任不是她的目的！」但他認為角色確實有「進化」：「能輕鬆地和前任分享生活，這種淡定才是真正的魔王級！」

姚以緹還分享角色在劇中有許多激怒「前男友的現任女友」的行動，談到現實生活中是否會與前任保持聯繫，姚以緹帥氣回應：「我是消失的前任。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。



