王子爆當粿粿小王！舊愛鄧麗欣沒空理 粉絲、閨密陪慶生被讚：單身更快樂
男藝人范姜彥豐昨（29）日公開指控妻子粿粿（江瑋琳）與男星王子（邱勝翊）發生不倫戀，更手握兩人偷情證據；消息曝光後，王子立刻發出聲明道歉，坦言從安慰對方到有了超越朋友的關係。王子過去情史被挖出，唯一認愛的是香港女星鄧麗欣，但她近日沒空理舊愛醜聞，先後與閨密和粉絲過生日，讓網友讚她單身更快樂。
身為10月壽星的鄧麗欣，今年滿42歲的她日前才在社群平台Instagram分享，與昔日女團Cookies成員楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）及陳素瑩（Gloria）一起慶生，合照裡的她笑得十分燦爛，看起來心情絲毫不受舊愛醜聞影響。除此之外，鄧麗欣的粉絲們也有為她舉辦慶生會，她也開心地曬出一系列照片，幸福地說，「今日玩得好開心，謝謝肥番（鄧麗欣粉絲暱稱）們」。
鄧麗欣過去主演的電影《獨家試愛》、《十分愛》和《我的最愛》經常在電影台重播，也讓觀眾留下深刻印象；之後與王子交往，在台灣的知名度更上一層樓，但戀情僅維持3年告吹。其實兩人當年分手後，王子有被爆愛跑夜店、劈腿，鄧麗欣還跳出來為他發聲，「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不菸不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。」
如今王子真面目被揭露，有不少粉絲慶幸鄧麗欣與王子分手，更羨慕她即使現在還是單身，生活仍過得多采多姿又幸福。
回顧粿粿偷吃事件經過，范姜彥豐昨日在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他感到無比心寒。
目前粿粿僅回應，稱范姜彥豐的說法「有許多與事實不符之處」，未進一步說明。但王子則發聲，在得知女方已進入協議離婚階段後，從單純傾聽者逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」
