王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導
中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。
范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）
回顧范姜彥豐爆料，曾提及粿粿在與王子一行人去了美國行後，感情就變了調，事後王子經紀公司則發文，表示「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻一群朋友到LA旅遊，除了旅遊之外，也獲百萬贊助邀8位好友們拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品」，但根據《TVBS》報導，這其實是王子為了省旅費，要工作人員以「曝光換免費」四處談贊助，希望能談到免費的機票、遊樂園門票及住宿，但最終失敗。
王子在這趟美國行中，要工作人員以「曝光換免費」四處談贊助，希望能談到免費的機票、遊樂園門票及住宿，但最終失敗。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）
據了解，本來王子只談他個人的份，但熱心的他想幫弟弟妹妹們一起談，認為每個人的社群粉絲數量都很高，能夠藉此幫品牌打廣告、打開知名度，眼看最後無果，王子還質疑工作人員能力，認為「大家粉絲人數都這麼高，怎麼可能要不到」，且經紀人為了幫他談贊助還加班多日，沒想到最後卻被王子念了一頓，讓他相當委屈，與朋友訴苦後，事件才曝光。
經紀人為了幫王子談贊助加班多日，沒想到最後卻被念了一頓，讓經紀人相當委屈。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）
王子的省錢小撇步還不只如此，除了美國行外，在2021年與弟弟「毛弟」邱宇辰，入住周杰倫妻子昆凌位在內湖的豪宅，且大方的昆凌直接讓2人免費入住，若是以該社區行情月租費18萬元來計算，兄弟倆在這4年來共省下864萬元，金額相當驚人。面對王子的摳門爆料，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應，表示「目前因為充斥假訊息，若來一個回一個屬浪費社會資源，後續交給律師團隊」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：王子被爆是小氣鬼！美國出軌行想「靠拉贊助免費爽玩」被廠商拒絕還罵經紀人
更多民視新聞報導
黃明志原來是大禿頭！謝侑芯經紀人寫「這10字」有夠酸
王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德
王子18年前被屈中恆警告：偷吃擦乾淨！今成小王神預言
其他人也在看
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 23 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 22 小時前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了
再爆武統中配拍片挑釁！一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
黃明志凌晨投案！「15年正牌女友」全程陪伴 照片曝
馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭警方通緝，已於5日凌晨主動前往金馬警區總部投案。現場媒體拍攝到，除了律師外，一名穿著白色T恤、綁馬尾且戴著眼鏡的清秀女子全程陪伴在側，經眼尖粉絲指認，她正是與黃明志交往15年的正牌女友Sarah。中天新聞網 ・ 1 天前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」感性告白：要永遠走下去
黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」黃沐妍也透露...CTWANT ・ 1 天前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿認了偷吃王子！命理師分析她「本名這1字」：容易有婚姻波折
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，表示會與粿粿共同面對。而粿粿本名江瑋琳也引起討論，但命理師邱彥龍指出，「瑋」字在姓名學中其實對婚姻有影響，「容易分離、離婚、感情不順」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前