王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人

中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。





王子被爆是小氣鬼！美國出軌行想「靠拉贊助免費爽玩」被廠商拒絕還罵經紀人

范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）





回顧范姜彥豐爆料，曾提及粿粿在與王子一行人去了美國行後，感情就變了調，事後王子經紀公司則發文，表示「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻一群朋友到LA旅遊，除了旅遊之外，也獲百萬贊助邀8位好友們拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品」，但根據《TVBS》報導，這其實是王子為了省旅費，要工作人員以「曝光換免費」四處談贊助，希望能談到免費的機票、遊樂園門票及住宿，但最終失敗。

王子被爆是小氣鬼！美國出軌行想「靠拉贊助免費爽玩」被廠商拒絕還罵經紀人

王子在這趟美國行中，要工作人員以「曝光換免費」四處談贊助，希望能談到免費的機票、遊樂園門票及住宿，但最終失敗。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）





據了解，本來王子只談他個人的份，但熱心的他想幫弟弟妹妹們一起談，認為每個人的社群粉絲數量都很高，能夠藉此幫品牌打廣告、打開知名度，眼看最後無果，王子還質疑工作人員能力，認為「大家粉絲人數都這麼高，怎麼可能要不到」，且經紀人為了幫他談贊助還加班多日，沒想到最後卻被王子念了一頓，讓他相當委屈，與朋友訴苦後，事件才曝光。

王子被爆是小氣鬼！美國出軌行想「靠拉贊助免費爽玩」被廠商拒絕還罵經紀人

經紀人為了幫王子談贊助加班多日，沒想到最後卻被念了一頓，讓經紀人相當委屈。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





王子的省錢小撇步還不只如此，除了美國行外，在2021年與弟弟「毛弟」邱宇辰，入住周杰倫妻子昆凌位在內湖的豪宅，且大方的昆凌直接讓2人免費入住，若是以該社區行情月租費18萬元來計算，兄弟倆在這4年來共省下864萬元，金額相當驚人。面對王子的摳門爆料，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應，表示「目前因為充斥假訊息，若來一個回一個屬浪費社會資源，後續交給律師團隊」。

