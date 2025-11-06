王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗

娛樂中心／林昀萱報導

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。

王子4日再次發聲向介入范姜彥豐與粿粿婚姻道歉，表示從一開始和范姜彥豐協調時，就當面向對方鞠躬道歉並多次商討賠償金額，並提出過去為父親償還債務的相關證明，希望讓對方了解「這個金額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全力配合溝通」。他坦言向對方協調是否可以透過分期支付賠償金，但最終未能達成共識。

王子遭爆美國行想靠人氣拉贊助當免費仔，經紀公司回應了。（圖／翻攝自王子IG）

王子入行20年卻付不出賠償金引起熱議，據《TVBS新聞網》報導，有讀者報料，王子經紀公司曾為范姜彥豐指控粿粿「回來就變一個人」的美國行發文，文中寫道：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻一群朋友到LA旅遊，除了旅遊之外，也獲百萬贊助邀8位好友們拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品」，但實際上是他為了省旅費，要求工作人員四處談贊助，甚至連一同出遊的人的份也一起談，但最終失敗。王子還因此不滿，將經紀人念了一頓。

在王子成「小王」介入粿粿婚姻爆出後，喜鵲娛樂宣布暫停他所有演藝工作，針對最新爆料，喜鵲娛樂表示因為目前充斥著假新聞，一個回一個浪費社會資源，後續將交由律師團隊處理。

