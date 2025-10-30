王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽

娛樂中心／林昀萱報導

男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」

范姜彥豐29日無預警在社群上傳一段影片認了婚變，點名妻子「道德淪喪，婚內出軌」，並曝光外遇對象就是王子。范姜彥豐控訴粿粿自從年初和王子一行人自美國旅遊回來後，整個人就變得很冷淡，時常早出晚歸，甚至最後直接不回家，就連去哪、做什麼也不會和他報備。直到他看見粿粿和王子出軌的證據和粿粿攤牌後，對方還是矢口否認，眼看談判破裂，他才決定說出真相，捍衛自己的權益。

廣告 廣告

對此，粿粿發出聲明回應：「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

王子生日文藏和粿粿合照。（圖／翻攝自王子IG）

相關話題在網路上延燒，就有網友發現王子在今年4月的生日貼文中PO出多張照片，其中第13張照片藏有玄機，引起熱烈討論。當時王子開心曬出17張照片，前面多為慶生照，粿粿和范姜彥豐也沒缺席，但第13張開始是美國行的照片，也是唯一一張雙人合照，照片中是他和粿粿面向夕陽的背影。網友抓包王子默默曬和粿粿定情之旅的合照，紛紛湧入留言：「原來圖13早已埋下伏筆」、「第13張？」「聽說~要來朝聖第13張照片，我來朝聖了」、「有人還敢偷藏合照啊」、「原來早就偷偷藏不住」、「第13張有玄機」、「原來這張照片有涵義」、「第13張太明目張膽了吧」。

更多三立新聞網報導

范姜彥豐公審粿粿、王子不划算？律師曝一大風險：給自己找麻煩

偷吃十二女！北教大「型男教授」後宮遍全台 校長老師學生成不倫獵物

館長赴中急表態「台灣就是中國一部分」踢鐵板 陸網：這種人最易叛變

孫安佐爆恍惚不雅片被兜售！片中還有「1女入鏡」 孫鵬震怒發聲了

