王子生日文"早埋伏筆"? 狗仔葛斯齊再爆出軌不只一對

生活中心／綜合報導

藝人粿粿爆出婚內出軌男星王子，震撼演藝圈，網友更發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」，資深狗仔葛斯齊再爆料，"西洋出軌團"重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！立刻引爆討論！

藝人 粿粿 vs. 王子：「我是很在意旅伴的，所以我覺得去哪對的人就可以，難怪妳這一趟特別的開心，你也是耶，很好玩喔。」

粿粿遭老公范姜彥豐控訴出軌王子，現在更爆出其實粿粿爆早住進王子家中，才會讓范姜心死，決定離婚。網友們也開始當起糾察隊，尋找兩人出軌證據。

廣告 廣告





王子生日文早埋伏筆？ 狗仔葛斯齊爆出軌不只一對

資深狗仔葛斯齊爆料，『西洋出軌團』不只一對。（圖／粿粿IG）





曬出與粿粿在夕陽下的合照，發文寫下，今年生日很開心很滿足，讓不少網友留言狠酸，當然開心畢竟身邊有拋家棄子的人妻陪著你、朝聖第13張有玄機、原來早就偷偷藏不住。

更有網友當起偵探，翻出一年前范姜送粿粿空白機票畫面。

藝人 粿粿 vs. 范姜彥豐：「我想送妳一張就是空白機票，讓妳選擇妳想去的地方，就是讓妳可以不用擔心小孩，不用擔心工作，妳就出國好好放鬆，謝謝 那親一下。」

影片中的范姜彥豐，眼神中對粿粿展顯滿滿愛意，但粿粿眼神卻只盯著機票傻笑，讓不少網友認為非常敷衍，心疼范姜，希望這張機票不是去美國的那張，覺得這趟美國行送她當生日禮物，結果卻是去跟老王玩，太可惡。





王子生日文早埋伏筆？ 狗仔葛斯齊爆出軌不只一對

粿粿跟王子在迪士尼穿情侶裝放閃被抓包。（圖／粿粿、王子IG）





兩人不僅在迪士尼穿情侶裝放閃被抓包，還在520時PO出與王子的情侶T合照，王子生日時她也不忘發文祝賀，但諷刺的是范姜生日粿粿社群卻是一片沉默，讓不少網友直呼太明顯。

就當粿王戀風波延燒同時，資深狗仔葛斯齊在爆料。

臉書貼文寫下，『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！

網紅天后闆妹也在threads發文，透露「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，語帶神秘。

似乎粿粿和王子一起出遊的美國團中，偷吃的不只有粿粿王子這一對，也在網路上掀起熱議。

原文出處：王子生日文早埋伏筆？ 狗仔葛斯齊爆出軌不只一對

更多民視新聞報導

王偉忠私約「典Lu」夫妻見證幸福！ 他曝Lulu常提「這三字」：看得出用心

粿粿、王子爆偷情！簡廷芮「急列3聲明」切割了

沒封麥！謝雷現身《超級冰冰Show》地位猶如國寶級「歷史人物」原key演唱

