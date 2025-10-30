王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

王子今年生日文中，早就和粿粿偷偷秀恩愛。（圖／翻攝自王子 IG）





中信前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）婚外情消息被丈夫范姜彥豐爆出後，如今在網上被熱議，兩人在IG上的合照、互動都被審視，其中，網友發現了在王子今年生日文中，第13張照片就已經默默秀恩愛。

范姜彥豐爆料粿粿和王子婚外情時候，提及便是在「美國行」後，妻子便開始有所改變，網友更發現王子慶祝36歲生日的發文中，放上了17張照片，前面多是慶生當下的照片，隨後便放了美國行的相關照片。

不過該則發文的第13張照片是唯一的雙人合照，可見是他和粿粿面向夕陽走，並且這張照片還是從慶生場地轉換到美國行的轉折，讓大眾覺得王子默默秀恩愛的，也是他們確定關係的一個紀念。

留言區紛紛表示：「原來圖13 早已埋下伏筆。真牛」、「有人還敢偷藏合照啊」、「來朝聖第13張齁」、「抓到了齁原來這張照片有涵義！！」、「回來朝聖」、「第13張有玄機」、「看來已經很久囉！」



